The Japan Steel Works hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Japan Steel Works hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.210 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21.87 Prozent auf 365.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 467.2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch