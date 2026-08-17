The Indian Wood Products hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

The Indian Wood Products hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.75 Prozent auf 651.9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 514.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch