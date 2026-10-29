The Imamura Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Imamura Securities hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 38.91 JPY. Im letzten Jahr hatte The Imamura Securities einen Gewinn von 40.75 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.22 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte The Imamura Securities einen Umsatz von 1.14 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch