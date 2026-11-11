The Hyakugo Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

The Hyakugo Bank hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 28.66 JPY. Im letzten Jahr hatte The Hyakugo Bank einen Gewinn von 26.24 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 37.73 Milliarden JPY gegenüber 37.72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch