The Howard Hughes hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Howard Hughes präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2.68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1.08 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Howard Hughes 260.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch