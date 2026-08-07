The Honest Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Honest Company hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Honest Company 0.030 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 83.3 Millionen USD – eine Minderung von 10.87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch