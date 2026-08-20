The Home Depot stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Home Depot präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6.69 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6.29 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 66.83 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62.22 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch