The Home Depot hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.23 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5.02 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 60.78 Milliarden CAD gegenüber 57.38 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch