The Hanshin Diesel Works informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Hanshin Diesel Works hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

The Hanshin Diesel Works hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49.88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27.61 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.72 Milliarden JPY – eine Minderung von 1.87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.79 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch