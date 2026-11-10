The Hanshin Diesel Works gewährte Anlegern Blick in die Bücher

The Hanshin Diesel Works lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 76.27 JPY, nach 51.19 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 4.43 Milliarden JPY gegenüber 2.92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch