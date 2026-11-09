The Hachijuni Bank,Ltd Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Hachijuni Bank,Ltd Un äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.400 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 469.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 389.8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch