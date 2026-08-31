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31.08.2026 06:37:00
The Fresh Factory BC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Fresh Factory BC liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Fresh Factory BC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite standen 18.7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.2 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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