The Federal Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Federal Bank lud am 16.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 6.07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4.04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 99.03 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 83.21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 5.09 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 42.66 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch