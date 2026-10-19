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19.10.2026 06:37:00
The Federal Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
The Federal Bank hat am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0.06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Federal Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0.050 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Federal Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.04 Milliarden USD im Vergleich zu 953.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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