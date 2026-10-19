The Federal Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Federal Bank hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.70 Prozent auf 1.04 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 953.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch