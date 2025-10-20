The Federal Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Federal Bank veröffentlichte am 18.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0.40 Prozent auf 953.0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 956.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch