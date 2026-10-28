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28.10.2026 04:07:08
The Ensign Group, Inc. Profit Rises In Q3
(RTTNews) - The Ensign Group, Inc. (ENSG) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $104.26 million, or $1.76 per share. This compares with $83.84 million, or $1.42 per share, last year.
Excluding items, The Ensign Group, Inc. reported adjusted earnings of $120.46 million or $2.03 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.5% to $1.484 billion from $1.296 billion last year.
The Ensign Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $104.26 Mln. vs. $83.84 Mln. last year. -EPS: $1.76 vs. $1.42 last year. -Revenue: $1.484 Bln vs. $1.296 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.94 To $ 8.02 Full year revenue guidance: $ 5.89 B To $ 5.92 B
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