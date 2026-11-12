The Eastern vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Eastern hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.100 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75.0 Millionen USD – ein Plus von 35.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Eastern 55.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch