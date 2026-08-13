The Eastern verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Eastern hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.94 USD. Im Vorjahresviertel hatte The Eastern 0.560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 61.8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch