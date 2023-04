The Coretec Group gibt alle Details der von Renewable Energy World veranstalteten Expertenpodiumsdiskussion über die Zukunft von EV-Batterien und der Ladeinfrastruktur mit Graphex Group und Blink Char

Die Experten werden auf die Herausforderungen eingehen, mit denen sich die EV-Landschaft derzeit konfrontiert sieht, sowie auf den Stand der Lieferkette für Ladegeräte, den Bedarf an verbesserter Batterietechnologie und andere relevante Branchentrends.



ANN ARBOR, Michigan, April 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Coretec Group (OTCQB: CRTG), Entwickler von aktiven Siliziumanodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS) für EV-, Cleantech- und neue Technologieanwendungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Donnerstag, den 11. Mai, um 10:00 Uhr EST eine virtuelle Podiumsdiskussion über die Zukunft der Elektrofahrzeug-Batterieindustrie und ihrer Ladeinfrastruktur zusammen mit den EV-Branchenakteuren Graphex Group und Blink Charging sponsern wird. Die Podiumsdiskussion wird von Renewable Energy World, der führenden Quelle für die neuesten Nachrichten im Bereich grüne Energie und Speicherung, produziert und veranstaltet.

An der Diskussion mit dem Titel Innovations in Battery Technology and Infrastructure Fueling the EV Revolution (Innovationen in der Batterietechnologie und Infrastruktur bringen die EV-Revolution voran) werden folgende Branchenexperten teilnehmen:

The Coretec Group (OTCQB: CRTG), Sponsor der Podiumsdiskussion und Entwickler von Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien, wird durch seinen CEO Matt Kappers vertreten sein;



Graphex Group Technologies (NYSE: GRFX), ein Graphitverarbeiter und -hersteller, wird durch seinen CEO John DeMaio vertreten sein; und



Blink Charging (NASDAQ: BLNK), Besitzer und Betreiber von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, wird durch seinen Präsidenten Brendan Jones vertreten sein.



Gemeinsam werden die Diskussionsteilnehmer sich untereinander und mit dem virtuellen Publikum über ihre individuellen Perspektiven und Einsichten austauschen. Ihr Gespräch wird eine breite Palette relevanter Themen umfassen, darunter die Beziehung zwischen EV-Batterieinnovationen und Ladeinfrastruktur, die Anforderungen derzeitiger und potenzieller EV-Kunden an ein Fahrzeug und die Frage, wie diese Anforderungen Innovationen voranbringen, sowie die Frage, wo in den USA die Schwerpunkte für EV-Innovationen und Infrastrukturanwendungen liegen, und weitere Themen.

"Dies ist eine wunderbare Gelegenheit für alle, die sich für den Elektrofahrzeugmarkt interessieren, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Batterien und Infrastruktur, einen lebhaften Gedankenaustausch aus drei verschiedenen Blickwinkeln innerhalb der Branche mitzuerleben", so Matt Kappers, CEO von The Coretec Group. "Kontinuierliche Forschung und Innovation auf dem Gebiet der Batteriechemie sowie der Elektrofahrzeug-Hardware und -Software sind entscheidend, um das Interesse und die Akzeptanz bei den Verbrauchern aufrechtzuerhalten und zu steigern. Wir freuen uns auf eine lebhafte Diskussion mit unseren Branchenkollegen und auf die Gelegenheit, mit einem neuen Publikum zu sprechen, das mehr über unser Endurion-Batterieentwicklungsprogramm erfahren möchte."

Die kostenlose, einstündige Online-Podiumsdiskussion findet am Donnerstag, den 11. Mai, um 10:00 Uhr EST statt. Interessierte können sich hier für die Teilnahme an der virtuellen Podiumsdiskussion anmelden. Bei Interesse können die angemeldeten Teilnehmer am Ende der Veranstaltung eine Teilnahmebescheinigung erhalten. Zusätzliche Fragen zum Stil oder zum Thema der Diskussion können hier gestellt werden.

Über The Coretec Group:

The Coretec Group, Inc. ist ein in Ann Arbor, Michigan, ansässiger Entwickler von technischem Silizium, der daran arbeitet, die Lebensqualität zu verbessern und die EV-, Cleantech- und aufstrebenden Technologiemärkte der Zukunft voranzubringen. Das aktuelle Batterieprogramm des Unternehmens heisst Endurion; das Coretec-Team setzt sein Fachwissen über Silizium-Nanopartikel ein, um Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen zu entwickeln, die sich schneller aufladen lassen und länger halten, als es dem derzeitigen Industriestandard entspricht.

Darüber hinaus nutzt Coretec sein technisches Silizium auch zur Entwicklung eines Portfolios energieorientierter Produkte einschliesslich Solid-State Lighting (LEDs), Halbleitern, Volumendisplays und druckbarer Elektronik. The Coretec Group revolutioniert mit ihrer bahnbrechenden Arbeit die Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher und wird auch weiterhin in dieser schnelllebigen Branche eine Vorreiterrolle einnehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com.

Folgen Sie The Coretec Group auf:

Twitter – @CoretecGroupInc

LinkedIn – www.linkedin.com/company/24789881

YouTube – www.youtube.com/channel/UC1IA9C6PoPd1G4M7B9QiZPQ/featured



Über Blink Charging:

Blink Charging Co. (Nasdaq: BLNK), ein führender Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV), hat in 27 Ländern fast 66.000 Ladeanschlüsse installiert, von denen viele vernetzte EV-Ladestationen sind, die den Fahrern von Elektrofahrzeugen ermöglichen, an jeder der Blink-Ladestationen weltweit aufzuladen. Die Hauptangebot der Produkte und Dienstleistungen von Blink umfasst das Blink-EV-Ladenetzwerk ("Blink Network"), EV-Ladestationen, EV-Ladedienstleistungen und die Produkte und Dienstleistungen der jüngsten Akquisitionen einschliesslich SemaConnect, Blue Corner, BlueLA und Envoy. Das Blink Network verwendet eine proprietäre, cloudbasierte Software, die die an das Netzwerk angeschlossenen EV-Ladestationen und die zugehörigen Ladedaten einsetzt, verwaltet und verfolgt. Angesichts globaler Prognosen, dass bis 2030 die Hälfte aller in den USA verkauften PKWs Elektrofahrzeuge sein werden, hat Blink wichtige strategische Partnerschaften für die Einführung an zahlreichen Standorten etabliert, darunter Parkhäuser, Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen, Arbeitsplätze, Gesundheitseinrichtungen, Schulen und Universitäten, Flughäfen, Autohäuser, Hotels, gemischt genutzte städtische Standorte, Parks und Erholungsgebiete, religiöse Einrichtungen, Restaurants, Einzelhändler, Stadien, Supermärkte und Verkehrsknotenpunkte.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.blinkcharging.com/.



Über Graphex Group:

Graphex Group Limited ist ein internationales, im Bereich der Energiewende weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Technologien und Produkten zur Verbesserung der erneuerbaren Energien konzentriert, insbesondere auf die Anreicherung von Kugelgraphit und Graphen, Schlüsselkomponenten für Batterien für Elektrofahrzeuge (EV), Lithium-Ionen-Batterien, Batteriespeicher und andere Anwendungsfälle. Graphex ist erfahren in der kommerziellen Tiefenverarbeitung von Graphit und produziert seit über einem Jahrzehnt konstant über 10.000 Tonnen sphärisches Graphit pro Jahr. Graphex verfolgt die Strategie, seine globalen Aktivitäten auszuweiten, um die Energiewende und die Elektrifizierungsbemühungen weltweit zu unterstützen. Das Unternehmen gehört derzeit zu den führenden Anbietern von spezialisiertem Kugelgraphit für die mit Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien befassten Branchen und besitzt Patente für Produkte, Produktionsverfahren, Maschinendesign und Umweltschutz.

Weitere Informationen finden Sie unter https://graphexgroup.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen von The Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten enthalten, von denen einige ausserhalb unserer Kontrolle liegen. Diese Risiken und Ungewissheiten werden in unseren Unterlagen, die wir bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht haben, ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Ungewissheiten enthalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, Korrekturen an den zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Ansprechpartnerin des Unternehmens:

The Coretec Group, Inc.

Lindsay McCarthy

info@thecoretecgroup.com

+1 (866) 916-0833

Pressekontakt:

Spencer Herrmann

FischTank PR

coretec@fischtankpr.com

+1 (518) 669-6818