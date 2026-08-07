The Chemours stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Chemours präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.81 USD gegenüber -2.540 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat The Chemours 1.59 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.62 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch