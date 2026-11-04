The Chemours: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Chemours lud am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.400 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.54 Milliarden USD gegenüber 1.50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch