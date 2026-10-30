The Chefs Warehouse gewährte Anlegern Blick in die Bücher

The Chefs Warehouse hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.67 USD, nach 0.440 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1.14 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch