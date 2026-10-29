The Cheesecake Factory: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Cheesecake Factory hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.03 Milliarden USD – ein Plus von 13.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Cheesecake Factory 907.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch