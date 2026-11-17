The Century äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 92.69 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -19.000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 34.20 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 347.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.64 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch