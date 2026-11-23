The Buckle hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Buckle ein EPS von 0.960 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 329.2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 320.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch