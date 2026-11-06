The Brinks Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Brinks Company hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0.35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Brinks Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0.860 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat The Brinks Company im vergangenen Quartal 1.37 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Brinks Company 1.34 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch