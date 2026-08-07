The Brinks Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Brinks Company hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.07 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.03 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.06 Prozent auf 1.39 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2.09 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1.39 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch