The BORN Korea präsentierte Quartalsergebnisse

The BORN Korea hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 292.00 KRW gegenüber -178.000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 85.02 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 87.38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch