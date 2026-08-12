The Beachbody Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Beachbody Company liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Beachbody Company die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.11 USD gegenüber -0.850 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Beachbody Company in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22.41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 49.6 Millionen USD im Vergleich zu 63.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch