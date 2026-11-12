The Beachbody Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Beachbody Company hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.38 USD gegenüber 0.510 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45.2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 24.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch