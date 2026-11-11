THE BASIC HOUSE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

THE BASIC HOUSE hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45.65 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -138.000 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.92 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 35.51 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch