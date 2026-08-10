THE BASIC HOUSE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

THE BASIC HOUSE stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 119.17 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 177.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 53.31 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.85 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch