The Bank of Toyama,Ltd: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

The Bank of Toyama,Ltd hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 69.69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Bank of Toyama,Ltd 74.98 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.69 Prozent auf 2.77 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch