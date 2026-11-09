The Bank of Toyama,Ltd gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Bank of Toyama,Ltd lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 84.62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte The Bank of Toyama,Ltd 43.18 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15.80 Prozent zurück. Hier wurden 2.88 Milliarden JPY gegenüber 3.42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch