The Babcock Wilcox gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Babcock Wilcox hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.97 USD. Im Vorjahresviertel hatte The Babcock Wilcox 0.850 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.04 Prozent auf 901.7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 763.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch