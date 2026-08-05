Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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06.08.2026 00:13:16
The Allstate Corp Q2 Income Rises
(RTTNews) - The Allstate Corp (ALL) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $3.241 billion, or $12.51 per share. This compares with $2.079 billion, or $7.76 per share, last year.
Excluding items, The Allstate Corp reported adjusted earnings of $2.330 billion or $8.99 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.8% to $18.596 billion from $16.633 billion last year.
The Allstate Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.241 Bln. vs. $2.079 Bln. last year. -EPS: $12.51 vs. $7.76 last year. -Revenue: $18.596 Bln vs. $16.633 Bln last year.
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