The Allstate Corp Q2 Income Rises

(RTTNews) - The Allstate Corp (ALL) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $3.241 billion, or $12.51 per share. This compares with $2.079 billion, or $7.76 per share, last year.

Excluding items, The Allstate Corp reported adjusted earnings of $2.330 billion or $8.99 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.8% to $18.596 billion from $16.633 billion last year.

The Allstate Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.241 Bln. vs. $2.079 Bln. last year. -EPS: $12.51 vs. $7.76 last year. -Revenue: $18.596 Bln vs. $16.633 Bln last year.