ERA Mining Machinery Aktie 10372764 / KYG3108S1066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
27.08.2026 18:00:00
The AI Boom Is Driving a New Era of U.S. Power Demand
Global data-center electricity demand is growing at a remarkable pace, and no country is driving that growth more than the United States. The Energy Institute’s 2026 Statistical Review of World Energy helps put the scale of the change into perspective. For the first time in the Statistical Review’s 75-year history, it reported global data-center electricity consumption, using data from S&P Global Energy Data Center Electricity Demand Has Nearly Doubled in Five Years According to the new data, worldwide data-center electricity demand…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!