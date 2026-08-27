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ERA Mining Machinery Aktie 10372764 / KYG3108S1066

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27.08.2026 18:00:00

The AI Boom Is Driving a New Era of U.S. Power Demand

Global data-center electricity demand is growing at a remarkable pace, and no country is driving that growth more than the United States. The Energy Institute’s 2026 Statistical Review of World Energy helps put the scale of the change into perspective. For the first time in the Statistical Review’s 75-year history, it reported global data-center electricity consumption, using data from S&P Global Energy Data Center Electricity Demand Has Nearly Doubled in Five Years According to the new data, worldwide data-center electricity demand…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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