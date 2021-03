THC BioMed liefert THC Kiss Gummies in British Columbia aus und startet neue E-Commerce-Plattform

THC.CSE

THCBF - OTC

TFHD.F

VANCOUVER, British Columbia, 11. März 2020 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. („THC BioMed" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es jetzt seine THC Kiss Gummies an Cannabisgeschäfte in British Columbia ausgeliefert hat.

THC Kiss Gummies sind mit dem firmeneigenen Kiss Cannabis-Extrakt versetzt. Jede Packung THC Kiss Gummies enthält 4 Gummibärchen mit insgesamt 10 mg THC.

THC BioMed freut sich auch, bekannt zu geben, dass es seine Website und E-Commerce-Plattform aktualisiert hat, um den Bedürfnissen des Freizeit-Cannabis-Markts besser zu entsprechen. Laufende Verbesserungen werden vorgenommen.

Informationen zu THC

THC BioMed ist eines der ältesten aktiven lizenzierten Cannabis-Unternehmen in Kanada. Es wurde erstmals 2013 im Rahmen einer Ausnahmeregelung von Health Canada im Abschnitt 56 für den Umgang mit Cannabis unter dem Controlled Drugs and Substances Act lizenziert und ist seit 2016 ein lizenzierter Hersteller gemäss den aktuellen Vorgaben. Ziel ist es, ein führendes Unternehmen im Bereich Getränke und Esswaren zu sein.

THC BioMed ist ein gemäss dem kanadischen Cannabisgesetz zugelassener Hersteller von Cannabis für den medizinischen und Freizeitbedarf. Es ist für den Anbau und den Verkauf von getrocknetem, extrahiertem, essbarem und topischem Cannabis lizenziert. Das Unternehmen nimmt im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen in der Industrie für den medizinischen und Freizeitbedarf von Cannabis eine Führungsrolle ein. Die Geschäftsführung ist überzeugt, dass THC BioMed gut aufgestellt ist, um in dieser schnell wachsenden Branche ganz vorne mit dabei zu sein.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen bezüglich des Geschäfts von THC BioMed im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf gewissen grundlegenden Erwartungen und Annahmen, die von der Geschäftsführung von THC BioMed getroffen wurden. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Wörtern wie „werden", „können", „würden", „erwarten", „beabsichtigen", „planen", „anstreben", „antizipieren", „glauben", „schätzen", „vorhersagen", „potenziell", „fortsetzen", „wahrscheinlich", „könnte" und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und beinhalten, dass THC BioMed an der Spitze dieser schnell wachsenden Branche stehen wird. Auch wenn THC BioMed der Auffassung ist, dass diese zukunftsgerichteten Informationen auf Erwartungen und Annahmen beruhen, die berechtigt sind, sollte kein unangebrachtes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da THC BioMed keine Garantie für deren tatsächlichen Verlauf geben kann. THC lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

Die kanadische Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange, CSE) hat weder die Angemessenheit noch die Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung geprüft und übernimmt keine Haftung dafür.

Präsident und CEO: John Miller, THC Biomed Intl Ltd., Tel.: 1-844-THCMEDS, E-Mail: info@thcbiomed.com