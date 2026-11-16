Thayer Ventures Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Thayer Ventures Acquisition A hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Thayer Ventures Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.070 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch