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12.11.2026 06:37:00
THasegawa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
THasegawa äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34.62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte THasegawa 38.04 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.34 Milliarden JPY – ein Plus von 7.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem THasegawa 18.95 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
In Sachen EPS wurden 190.77 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte THasegawa 169.50 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 79.70 Milliarden JPY, während im Vorjahr 73.50 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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