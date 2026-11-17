Tharimmune hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.340 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch