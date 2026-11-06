Thangamayil Jewellery: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Thangamayil Jewellery liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Thangamayil Jewellery die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19.13 INR gegenüber 18.82 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.88 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch