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12.08.2026 06:37:00
Thanachart Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Thanachart Capital hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.590 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 160.3 Millionen USD gegenüber 149.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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