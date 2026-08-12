Thanachart Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Thanachart Capital hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2.52 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.97 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5.22 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.95 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch