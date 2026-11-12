Thanachart Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Thanachart Capital hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.09 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.98 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.86 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.66 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch