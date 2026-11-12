Thanachart Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Thanachart Capital äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.610 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Thanachart Capital mit einem Umsatz von insgesamt 146.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1.15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch