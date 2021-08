Thales laut Insidern vor Verkauf der Signaltechniksparte an Hitachi

Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Zu den Interessenten zählt laut früheren Meldungen nebst den Japanern auch der Zugbauer StadlerVer und die spanische CAF.

Die Verhandlungen zwischen Thales und Hitachi befänden sich in fortgeschrittenem Stadium und eine Ankündigung des Verkaufs könne in den kommenden Tagen folgen, sagte laut dem Reuters-Bericht eine mit den Diskussionen vertraute Person. Thales wolle seine Zugsignal-Sparte für fast 1,7 Milliarden Euro an Hitachi verkaufen. Stellungnahmen der Unternehmen lagen zunächst nicht vor.

Zürich (awp)