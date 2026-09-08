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08.09.2026 06:37:00
Thal legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Thal hat am 07.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 129.04 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatten 21.36 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 355.68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44.26 Milliarden PKR, während im Vorjahreszeitraum 9.71 Milliarden PKR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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