Thailand Iron Works hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Thailand Iron Works hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0.06 THB. Ein Jahr zuvor waren 0.180 THB je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Thailand Iron Works 184.6 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 185.5 Millionen THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch